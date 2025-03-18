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В Батумском городском суде началось рассмотрение дела Мзии Амаглобели по существу
18.03.2025 16:50
В Батумском городском суде началось рассмотрение по существу дела основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. На заседании присутствует и обвиняемая Мзия Амаглобели. На сегодняшнем заседании суд заслушает вступительные заявления сторон и рассмотрит ходатайства.
На процессе по делу Мзии Амаглобели в Батумском городском суде присутствуют представители посольств Чехии, Германии, Польши и Великобритании.
На заседании также присутствуют представители неправительственных организаций и члены семьи Амаглобели.
Судья попросил присутствующих опустить плакаты, поскольку они в зале суда. На плакатах было написано: «Свободу узникам режима».
Параллельно с заседанием у суда проходит акция протеста.
Следствие обвиняет Мзию Амаглобели по статье 353 УК, которая подразумевает нападение на полицейского и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
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