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Социальную защиту Народного защитника и сотрудников аппарата Народного защитника обеспечит государство


18.03.2025   16:50


Государство обеспечит социальную защиту Народного защитника и сотрудников аппарата Народного защитника.

Депутаты «Грузинской мечты» представили в парламент законопроект, согласно которому на Народного защитника и сотрудников аппарата будут распространены гарантии социальной защиты, предусмотренные «Законом о публичной службе», в том числе гарантии, связанные с получением телесных повреждений или гибелью во время исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, Народный защитник и сотрудники аппарата будут подлежать обязательному государственному страхованию.

По информации инициаторов, после вступления закона в силу страхованию будут подлежать 130 человек. Стоимость страхования одного лица составит от 1900 до 2300 лари, в годовой период (около 160-190 лари в месяц).


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