|
|
|
Социальную защиту Народного защитника и сотрудников аппарата Народного защитника обеспечит государство
18.03.2025 16:50
Государство обеспечит социальную защиту Народного защитника и сотрудников аппарата Народного защитника.
Депутаты «Грузинской мечты» представили в парламент законопроект, согласно которому на Народного защитника и сотрудников аппарата будут распространены гарантии социальной защиты, предусмотренные «Законом о публичной службе», в том числе гарантии, связанные с получением телесных повреждений или гибелью во время исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, Народный защитник и сотрудники аппарата будут подлежать обязательному государственному страхованию.
По информации инициаторов, после вступления закона в силу страхованию будут подлежать 130 человек. Стоимость страхования одного лица составит от 1900 до 2300 лари, в годовой период (около 160-190 лари в месяц).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна