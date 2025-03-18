

Кирцхалия: Грузинское законодательство является точной копией «FARA

18.03.2025 16:51





«Уголовная ответственность за нарушение положений FARA станет превентивным давлением на не имеющие гражданства и деструктивные НПО» которые рассматривались как каналы партийных «черных денег» в стране», — заявил в эфире Первого канала Грузии член парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.



По словам Кирцхалия, грузинское законодательство является точной копией «FARA, хотя и адаптировано к грузинской действительности.



«Конечно, FARA — гораздо более строгий закон. Грузинское законодательство является точной копией, хотя и адаптировано к грузинской действительности, но дух тот же. Мы увидели, насколько либеральнее и мягче «Закон о прозрачности», и какой шум подняли НПО по поводу его принятия, хотя богатые НПО также нашли способ платить штрафы и демонстративно отказываются регистрироваться. Когда будет введен компонент уголовного правосудия, это станет одним из серьезных рычагов в плане профилактики», — заявил Кирцхалия.





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