

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис находится в Грузии

18.03.2025 16:51





Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис находится в Грузии.



Ландсбергис встретился с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили поделилась фотографиями встречи в соцсети.



Габриелюс Ландсбергис, будучи министром иностранных дел Литвы, также принял участие в акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.



Для справки, 28 октября 2024 года, после поражения правящей партии на выборах в парламент Литвы, Габриелюс Ландсбергис подал в отставку с поста председателя партии, а позднее ушел в отставку с поста министра.





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