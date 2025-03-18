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Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис находится в Грузии


18.03.2025   16:51


Бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис находится в Грузии.

Ландсбергис встретился с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили поделилась фотографиями встречи в соцсети.

Габриелюс Ландсбергис, будучи министром иностранных дел Литвы, также принял участие в акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

Для справки, 28 октября 2024 года, после поражения правящей партии на выборах в парламент Литвы, Габриелюс Ландсбергис подал в отставку с поста председателя партии, а позднее ушел в отставку с поста министра.


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