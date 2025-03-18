|
|
|
Мачавариани: «Мишисты» злятся на Саломе Зурабишвили, потому что она не помиловала Саакашвили
18.03.2025 16:52
««Мишисты» злятся на Саломе Зурабишвили, потому что она не помиловала Саакашвили. Они последовали за Зурабишвили, но остались за пределами парламента, а акции протеста ничего не изменили», – заявил член парламентского большинства Леван Мачавариани.
По его словам, в отношении Саломе Зурабишвили царит фрустрация.
«»Мишисты» очень злятся на Саломе Зурабишвили, потому что она не помиловала Михаила Саакашвили. Саломе Зурабишвили пыталась примерить на себя роль Саакашвили и стать лидером коллективного »Нацдвижения». Все указания, которые поступали от »внешних кураторов», разрушались на уровне радикальной оппозиции именно Зурабишвили. Они пошли за ней, но оказались за пределами парламента, а акции протеста ничего не изменили, их энергия полностью исчерпана.
Как видно, она обещала какие-то финансовые поступления, планировала привезти 120 миллионов евро из ЕС в пользу НПО, но не смогла этого сделать, и теперь в её адрес наблюдается фрустрация. Оппозиция ждёт, какие указания поступят извне, но, судя по всему, процесс затягивается. Вероятно, те бюрократы, которые дают указания, сейчас заняты вопросами другого уровня. Скорее всего, в передаче этих инструкций участвуют второстепенные страны, такие как государства Балтии и так далее. Оппозиция растеряна, они не знают, какие будут следующие шаги», – заявил Леван Мачавариани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна