

Мачавариани: «Мишисты» злятся на Саломе Зурабишвили, потому что она не помиловала Саакашвили

18.03.2025 16:52





««Мишисты» злятся на Саломе Зурабишвили, потому что она не помиловала Саакашвили. Они последовали за Зурабишвили, но остались за пределами парламента, а акции протеста ничего не изменили», – заявил член парламентского большинства Леван Мачавариани.



По его словам, в отношении Саломе Зурабишвили царит фрустрация.



«»Мишисты» очень злятся на Саломе Зурабишвили, потому что она не помиловала Михаила Саакашвили. Саломе Зурабишвили пыталась примерить на себя роль Саакашвили и стать лидером коллективного »Нацдвижения». Все указания, которые поступали от »внешних кураторов», разрушались на уровне радикальной оппозиции именно Зурабишвили. Они пошли за ней, но оказались за пределами парламента, а акции протеста ничего не изменили, их энергия полностью исчерпана.



Как видно, она обещала какие-то финансовые поступления, планировала привезти 120 миллионов евро из ЕС в пользу НПО, но не смогла этого сделать, и теперь в её адрес наблюдается фрустрация. Оппозиция ждёт, какие указания поступят извне, но, судя по всему, процесс затягивается. Вероятно, те бюрократы, которые дают указания, сейчас заняты вопросами другого уровня. Скорее всего, в передаче этих инструкций участвуют второстепенные страны, такие как государства Балтии и так далее. Оппозиция растеряна, они не знают, какие будут следующие шаги», – заявил Леван Мачавариани.





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