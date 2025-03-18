

Адвокаты директора Batumelebi потребовали отвода судьи Нино Сахелашвили

18.03.2025 16:52





Адвокаты директора Batumelebi Мзии Амаглобели на первом слушании ее дела по существу в Батумском городском суде потребовали отвода судьи Нино Сахелашвили, которая санкционирована Латвией, Литвой и Эстонией.



Однако ходатайство об отводе судьи было отклонено самой Нино Сахелашвили.



По мнению стороны защиты, судья не соблюдает принцип объективности и беспристрастности, а также находится под санкциями ряда стран ЕС за нарушения прав человека. Кроме того, адвокаты утверждают, что образование Сахелашвили не соответствует критериям назначения на должность судьи: Нино Сахелашвили, отметили они, не имеет квалификации в области уголовного права.



В свою очередь, судья заявила, что она действительно не сдавала экзамен по специализации «уголовное право», но в законе нет нормы, которая содержала бы подобное требование.



Касательно беспристрастности судья заявила, что это утверждение не имеет под собой оснований по причине того, что Мзия Амаглобели была оставлена в заключении.



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Позднее на основании ходатайства стороны защиты судья приняла решение отложить судебное заседание: адвокаты потребовали представить дополнительные доказательства по делу.



Судья Сахелашвили пояснила, что представленные доказательства являются объемными, поэтому их изучение требует дополнительного времени как для обвинения, так и для суда.



Следующее заседание начнется с рассмотрения вопроса о допустимости новых доказательств. Оно состоится 31 марта.



Отметим, основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели прекратила голодовку протеста. Журналистка пояснила, что приняла такое решение на 38-й день голодовки и призвала других узников совести — Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили — прервать голодовку. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии в «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении. Ее перевели туда из клиники Vivamed.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который является начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.





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