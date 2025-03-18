

НПО: Арест счетов фондов — еще одна агрессивная попытка наказать за протест

18.03.2025 16:52





НПО «Центр социальной справедливости» отреагировала на решение Тбилисского городского суда по ходатайству прокуратуры Грузии об аресте банковских счетов различных фондов и организаций гражданского общества, которые помогали оплачивать штрафы задержанным участникам антиправительственных протестов и членам их семей.



Организация подчеркивает, что этот шаг политически мотивирован. Он «неоправданно приостанавливает работу» ряда НПО и направлен на то, чтобы уменьшить градус протестов и наказать участников митингов.



«Центр социальной справедливости» указывает на то, что прокуратура не уточнила детали, связанные с юридическими основаниями для ареста банковских счетов фондов.



«Прокуратура Грузии начала расследование по упомянутому уголовному делу в феврале 2025 года на основании заявления общественного движения «Единая нейтральная Грузия», которое представляют Нана Какабадзе и Вато Шакарашвили. Статьи 151 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Грузии регулируют вопросы, связанные с арестом имущества.



<…> Для того чтобы суды общей юрисдикции могли принять решение о применении мер процессуального принуждения для наложения ареста на имущество, важно оценить цель наложения ареста, отношение владельца имущества к возможному преступлению, совершенному против имущества, и соразмерность используемого механизма», — говорится в заявлении НПО.



Неправительственная организация отмечает, что аргументация прокуратуры уже указывает на несколько фундаментальных юридических проблем.



«Центр социальной справедливости» считает, что:



материальная помощь политическим заключенным и членам их семей, равно как и выплата несоразмерных штрафов гражданам за административные правонарушения из государственных средств на основании законодательства Грузии, не является незаконной деятельностью и не может служить основанием для судебного преследования конкретных лиц. А целью выплаты денежных сумм является уменьшение ущерба, причиненного гражданам Грузии в результате авторитарной и репрессивной практики «Грузинской мечты», и полностью укладывается в рамки, установленные законом;

предметы, названные прокуратурой, которые приобретались фондами, связаны с акциями (пиротехника, респираторы, противогазы, каски) и не являются/не являлись незаконными предметами, и, следовательно, привлечение фондов к ответственности за их покупку является явно произвольным и незаконным;

в заявлении прокуратуры не проводится дифференциация Фондов, индивидуализация их ответственности и обоснование того, в чем конкретно обвиняется конкретный Фонд;

в решении не учитывается неизмеримый и необратимый ущерб, нанесенный организациям гражданского общества (например, в случае, с «Домом прав человека Тбилиси»), вызванный наложением ареста, и может грубо нарушить их свободу объединения.



НПО подчеркивает, что решение в отношении фондов «является еще одной вопиющей попыткой подавления и криминализации продолжающегося мирного протеста, что нарушает защиту гражданских и политических прав в стране и является агрессивной попыткой «Грузинской мечты» укрепить авторитаризм».



«Центр социальной справедливости продолжает изучать этот вопрос, и после принятия и анализа судебных решений в отношении фондов мы дополнительно представим обществу подробный юридический анализ», — заявляют эксперты неправительственной организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





