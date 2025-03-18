

Представители посольств Чехии, Германии, Польши и Великобритании присутствуют на суде над Мзией Амаглобели

18.03.2025 16:54





В Батумском городском суде проходит рассмотрение по делу против основательницы онлайн-изданий «Batumelebi» и «Netgazeti» Мзии Амаглобели. Ей грозит от четырех до семи лет лишения свободы за пощечину полицейскому.



На процессе присутствуют представители посольств Чехии, Германии, Польши и Великобритании.



Сама Мзия Амаглобели находится в зале суда. Параллельно с процессом у здания суда проходит акция протеста.



Сегодня проходит рассмотрение дела по существу, на заседании судья Нино Сахелашвили заслушает речи сторон и рассмотрит представленные ходатайства.



Интересы Мзии Амаглобели представляют Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), юридическая фирма BLB и ее старший партнер Майя Мцариашвили, а также адвокаты Ражден Химшиашвили и Каха Церетели.



Что произошло



Основательница изданий Netgazeti и Batumelebi, была задержана дважды в ночь с 11 на 12 января. В первый раз – за расклейку протестного плаката с надписью «Грузия бастует» и во второй раз – за пощечину начальнику батумской полиции Ирaкли Дгебуадзе, в результате чего ей предъявили обвинение в нападении на полицейского.



Инциденту предшествовали столкновения между демонстрантами и полицией, спровоцированные действиями правоохранителей. 14 января Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Основанием для ареста стал поддельный протокол. В административном протоколе утверждалось, что Мзия Амаглобели задержана за словесное оскорбление полицейских (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии).



Однако на видеозаписи задержания четко слышно, как начальник батумской полиции Иракли Дгебуадзе сам заявляет, что Мзию задерживают за расклейку стикеров – по статье 150 КОАП Грузии. Эта статья не предусматривает возможность задержания.



Тем не менее прокуратура на основании этого сфальсифицированного документа потребовала отправить Амаглобели в тюрьму. Судья Нино Сахелашвили поддержала обвинение, несмотря на явные доказательства фальсификации.



13 февраля адвокаты Мзии Амаглобели подали в суд ходатайство об отмене меры пресечения. Днем позже, 14 февраля Батумский городской суд в лице судьи Левана Колбая отклонил ходатайство. 19 февраля Кутаисский апелляционный суд (судья Вера Долидзе) также отказался рассматривать жалобу. Таким образом, все попытки защиты оспорить незаконное заключение были заблокированы.



Мзия Амаглобели объявила голодовку, протестуя против своего заключения. Она не принимала пищу 38 дней и прекратила голодовку 18 февраля 2025 года.





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