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Амаглобели: Во время советских репрессий расстреливали без суда, в моем случае, проводится судебный процесс, хоть и формальный
18.03.2025 16:54
Сегодня, 18 марта, в Батумском городском суде завершилось рассмотрение дела Мзии Амаглобели по существу.
«Если делать сравнение с тем, как во время сталинских, советских репрессий людей выселяли и расстреливали без суда, то в моем случае, проводится судебный процесс, хоть и формальный», — сказала на суде Мзия Амаглобели.
Сегодняшнее судебное заседание длилось около полутора часов. Судья Нино Исмашвили отложила судебное разбирательство до 31 марта.
Мзия Амаглобели обвиняется в нападении на сотрудника полиции. В случае признания виновной ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
Нино Сахелашвили находится под санкциями Эстонии. 3 марта 2025 года эстонские власти внесли ее в санкционные списки из-за нарушений прав человека по делу Мзии Амаглобели.
После того как Сахелашвили отправила журналистку в тюрьму на основании сфабрикованных документов, она получила пожизненный статус судьи. Кроме того, Нино Сахелашвили не имеет квалификации в области уголовного права.
Сегодня адвокаты Мзии Амаглобели подали ходатайство о ее отстранении, однако судья отклонила это ходатайство.
Мзия Амаглобели была заключена незаконно. В знак протеста она объявила голодовку, которая длилась 38 дней и завершилась 18 февраля 2025 года.
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