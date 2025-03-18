

Темур Катамадзе на суде заявил что Департамент миграции и клиника Vivamed оказали на него «психологическое давление»

18.03.2025 17:20





Темур Катамадзе, «батумский знаменосец», задержанный на одной из акций протеста, в Тбилисском горсуде заявил, что администрация Департамента миграции МВД Грузии вместе с персоналом клиники Vivamed провели «скандальную спецоперацию» против него. По его словам, они пытались подвергнуть опасности его жизнь, предоставив «несоответствующее питание».



Также задержанный заявил, что на него оказывалось психологическое давление. Катамадзе заявил, что в администрации Департамента миграции «целенаправленно не выполняли» его требования, тянули время, ограничивали его основные права.



«Батумский знаменосец» сообщил, что после того, как прекратил голодовку, 4 марта его перевели в клинику Vivamed, где Департамент миграции вместе с администрацией клиники провел против него «скандальную спецоперацию».



«Обе стороны пытались намеренно подвергнуть мою жизнь опасности, повреждая мой желудок, <внутренние> органы, предоставляя мне несоответствующее питание. Это было разрушительным для меня, держащего голодовку в течение 48 дней.



5 марта, в ту ночь, когда мне показали ад <клиники> Vivamed, моя жизнь была спасена Господом. Под обоюдным психологическим давлением, то есть со стороны представителей Департамента миграции и медперсонала Vivamed, моя сила воли была сломлена этим давлением, и они полностью подчинили ее.



Исходя из этого, я в принудительном порядке прекратил курс восстановительного питания в клинике Vivamed и вернулся обратно <…>. Я забрал из клиники пять контейнеров с едой, которые находятся в моей комнате в качестве вещественных доказательств для следующих процессов», — рассказал Катамадзе.



По его словам, требуя расследования по факту «угрозы его жизни» в клинике Vivamed, он 17 марта подал жалобу в прокуратуру, требуя таким образом расследования умышленного преступления, совершенного против него.



Кроме того, он отметил, что Депуртамент миграции МВД Грузии пытается выдворить его из Грузии по политическим мотивам.



Напомним, клинический директор Vivamed Зураб Чхаидзе заявил, что Темур Катамадзе, «батумский знаменосец», прекратил держать голодовку на 48-й день своего протеста.



Катамадзе был задержан на акции протеста в Батуми 11 января. Во второй раз — 17 января, в день его выхода из СИЗО, после чего Катамадзе объявил голодовку.



В своем письме он, находясь в изоляторе временного содержания Департамента по делам эмиграции, написал, что глава батумской полиции Ираклий Дгебуадзе и 10 полицейских подвергли его физическому насилию во время задержания.



Источник: СОВА

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