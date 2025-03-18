

Фонд Джорджа и Амаль Клуни начинает мониторинг судебного процесса Мзии Амаглобели

18.03.2025 19:01





«Фонд Клуни за справедливость» объявил, что организация TrialWatch, предоставляющая бесплатную юридическую помощь в поддержку свободы слова по всему миру, планирует мониторинг судебного процесса независимой грузинской журналистки Мзии Амаглобели, - об этом говорится в заявлении организации.



Организация заявила, что мониторинг начнется с сегодняшнего дня, 18 марта.



«Амаглобели, основавшая отмеченные наградами онлайн-издания «Батумелеби» и «Нетгазети», была задержана вечером 11 января, когда наклеила на забор отделения полиции стикер с призывом к всеобщей забастовке - жест в поддержку продолжающихся протестов, охвативших страну с ноября 2024 года. После освобождения под залог 12 января произошла размолвка с полицией, когда люди собрались, чтобы потребовать ее освобождения, за чем последовало ее немедленное повторное задержание», - говорится в заявлении фонда.



По заявлению фонда, Мзии Амаглобели грозит до 7 лет лишения свободы и ей трижды отказали в освобождении под залог исключительно на основании утверждений обвинения, не учитывая должным образом причины залога, потребованного стороной защиты.



«Поступали также сообщения о том, что после задержания начальник городской полиции угрожал Амаглобели и плюнул в нее. В знак протеста против своего задержания и обращения с другими протестующими в Грузии Амаглобели в заключении объявила голодовку, продлившуюся 38 дней», - говорится в заявлении.



Фонд также заявил, что после судебного процесса Мзии Амаглобели TrialWatch подготовит отчет, в котором оценит дело на основе международных и региональных стандартов справедливого суда.



В заявлении подчеркивается, что ответ правительства Грузии на массовые протесты, начавшиеся в ноябре 2024 года, который характеризуется насилием со стороны полиции, ненадлежащим обращением с задержанными и нападениями на журналистов, вызвал международную критику и обеспокоенность.



Для справки, «Фонд Клуни за справедливость» основан голливудским актером Джорджем Клуни и его женой Амаль Клуни. Фонд предоставляет бесплатную юридическую помощь для защиты свободы слова и прав женщин в более чем 40 странах.





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