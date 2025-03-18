

Ника Гварамия не исключает, что в «деле о саботаже» обвинят политиков и неправительственные организации

18.03.2025 19:02





Лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия не исключает, что в «деле о саботаже» обвинят политиков и неправительственные организации.



Как он заявил на сегодняшнем брифинге, «журналистка Нанука Жоржолиани - очень неправильный адресат, и если власть что-то планирует в связи с Нанукой Жоржолиани, они не уступят ни ее, ни фонды».



«Мы не отдадим в ваши руки человека, который в последнее время делал совершенно невообразимые вещи, ни другие фонды, потому что мы знаем, до чего доведет. Мы знаем, что значит, когда зло накладывает арест на добро . Когда ненависть накладывает арест на любовь. Мы знаем, что означает «Грузинская мечта», когда Советский Союз накладывает арест на Европу. Мы знаем это, и не дадим такой возможности», - сказал Гварамия.



По его словам, арест фондов - не первое и не последнее, что делает «Грузинская мечта». Гварамия считает, что замораживание фонда Нануки Жоржолиани - это неправильно.



«После этого, ясно, что в «деле о саботаже» будут обвинены политики и неправительственные организации, но Нанука Жоржолиани - очень неправильный адресат», - сказал Гварамия.



Он также отметил, что Грузия превратится в Беларусь, если ситуация не изменится очень скоро.



«Грузия не будет Беларусью», — мы слышали это много раз, но Грузия будет Беларусью, если мы не изменим эту ситуацию очень быстро. На первый взгляд, происходит невероятная история, но ничего невероятного от этого режима нет. Вчера был наложен арест на 4 фонда: «Фонд Нануки», т.н. «Фонд Гилаури», фонд «Эртманетиствис» и «Тбилисский дом прав человека». Знаете ли вы, что это за фонды? Это фонды, которые помогают, например, семьям заключенных. В результате этого ареста нынешние заключенные, которые и так являются незаконными заключенными, и члены их семей останутся без существенной помощи. Каждая семья заключенного знает, насколько важна в это время финансовая поддержка — и моральная, и обязательно финансовая», - заявил Гварамия.





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