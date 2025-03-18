

Суд признал Мзию Амаглобели административным правонарушителем и наложил штраф в размере 2000 лари

18.03.2025 19:02





Батумский городской суд признал основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели административным правонарушителем и наложил административный штраф в размере 2 000 лари (до 800$). Решение вынес судья Салих Шаинидзе.



Прокуратура обвинила Мзию Амаглобели в словесном оскорблении полицейского. Между тем адвокаты заявили, что протокол задержания журналистки сфальсифицирован, поскольку она была задержана 11 января за то, что наклеила стикер на здание полицейского участка Батуми.



Но суд разделил позицию прокуратуры и признал Амаглобели, задержанную по уголовному делу, еще и административным правонарушителем.



В зале раздались окрики коллег и близких журналистки: «Несправедливый суд!», «Бойтесь власти народа!» и — шум.







Отметим, основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели прекратила голодовку протеста. Журналистка пояснила, что приняла такое решение на 38-й день голодовки и призвала других узников совести — Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили — прервать голодовку. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии в «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении. Ее перевели туда из клиники Vivamed.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который является начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.





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