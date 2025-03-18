

Экс-глава МИД Литвы обсудил с оппозицией Грузии ситуацию в стране

18.03.2025 19:03





Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на встрече с представителями оппозиции Грузии стороны обменялись мнениями по ситуации в стране.



Литовский политик отметил, что хотел продемонстрировать Грузии свою личную приверженность свободе и европейскому пути, что является важным для него.



«У меня новая функция: я больше не являюсь официальным представителем Литвы, поэтому я хотел продемонстрировать свою личную приверженность свободе Грузии и европейскому пути Грузии. Лично для меня это важно. Я рад, что оппозиция согласилась на встречу, несмотря на то, что я не занимаю официальной должности, однако было полезно понять, что, по их мнению, происходит в Грузии, каково их направление и чего они ожидают от Запада», — отметил он.



Ландсбергис заявил, что его главная цель — в том, что он достаточно хорошо знает, чего ждать от Брюсселя, от Запада.



На вопрос, что он подразумевает под «ожиданиями» от Брюсселя и Запада, бывший министр иностранных дел Литвы ответил, что ожидает «не многого». Он пояснил, что имеет ввиду практические шаги, которые Брюссель мог бы предпринять.



«Я имею в виду, какие практические меры мог бы предпринять Брюссель, если бы это был ваш вопрос. То есть, какие практические шаги может предпринять Брюссель и чего ожидать. <…> Происходят изменения — Германия ждет нового правительства. Как к этому подойти, чего можно ожидать от стран Балтии и так далее. В основном, <встреча с оппозицией> была обменом мнениями и информацией», — заявил Габриелюс Ландсбергис.









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