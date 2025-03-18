

Мака Бочоришвили участвует в конференции «Raisina Dialogue» в Индии

18.03.2025 19:06





Министр иностранных дел «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили прибыла в Индию, где примет участие в Raisina Dialogue — международной конференции, организованной Министерством иностранных дел Индии и аналитической исследовательской организацией Observer Research Foundation (ORF). Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии. В рамках визита также запланированы ее двусторонние встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и представителями других стран-участниц.



Выступление Бочоришвили на панельной дискуссии

Выступая на панельной дискуссии «Конкуренция и сотрудничество во имя обеспечения будущего», Бочоришвили сосредоточилась на роли Грузии как исторического моста между Востоком и Западом и важности Среднего коридора. Она отметила, что «Грузия, возможно, слишком маленькая страна, чтобы определять геополитические процессы, но она расположена там, где пересекаются геополитические интересы, что создает новые возможности. Чтобы эффективно использовать эти возможности, требуется достаточная мудрость и дальновидность».



Бочоришвили заявила, что Грузия долгое время последовательно пыталась превратить Черное море в объединяющий мост с Евросоюзом, а не в разделительный барьер. Однако, по ее словам, достижение этой цели «требует активной работы и инвестиций».



«Вместе мы сможем реализовать масштабные проекты, которые принесут пользу Евросоюзу», — отметила она.



По информации МИД Грузии, Бочоришвили отметила, что благодаря тесному сотрудничеству с соседними странами — Азербайджаном и Турцией, а также поддержке стратегических партнеров было реализовано множество важных проектов, которые помогли Грузии восстановить и укрепить свою историческую роль.



Министр иностранных дел «Грузинской мечты» подчеркнула важность Среднего коридора и назвала его развитие одним из приоритетов властей «Грузинской мечты». «Мы готовы инвестировать в инфраструктурные проекты и в полной мере использовать потенциал, который эти проекты предлагают Грузии», — сказала она.



Касаясь вопросов безопасности, глава МИД отметила, что два региона Грузии — Абхазия и Цхинвали — остаются под российской оккупацией, что «представляет серьезную угрозу для нашего региона». Она заявила, что экономическое развитие и надлежащие реформы должны стать главным ответом на эти угрозы.



«Грузия занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах в сферах ведения бизнеса, открытого управления и борьбы с коррупцией. Эти достижения стали возможными в результате последовательных реформ, проводимых правительством, особенно за последние десять лет», — заявила Мака Бочоришвили.



В панельной дискуссии, наряду с Макой Бочоришвили, приняли участие: заместитель премьер-министра и министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон, министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Хасан Эль-Хатиб, советник по национальной безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джонатан Пауэлл, секретарь иностранных дел Индии Викрам Мисри, соучредитель и председатель Infosys Нандан Нилекани, а также исполнительный и управляющий директор DP World Ризван Сумари. Модератором дискуссии выступил Самир Саран, президент Observer Research Foundation.



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