

«Батумскому знаменосцу» Катамадзе отказано в получении гуманитарного статуса

18.03.2025 19:30





«Батумскому знаменосцу» Темуру Катамадзе отказано в предоставлении международной защиты. Это значит, что ему отказали в получении статуса беженца, гуманитарного статуса или иного статуса. Решение вынесено Тбилисским горсудом.



«На суде мы просили допросить свидетелей, которые дали бы показания и подтвердили бы основания для предоставления ему статуса беженца или гуманитарного статуса, но суд не удовлетворил ходатайство о допросе этих свидетелей», — заявила адвокат Темура Катамадзе после слушания (представитель НПО АМЮГ, Ассоциации молодых юристов Грузии — ред.).



Темур Катамадзе — в рамках этого дела — обжаловал решение Департамента миграции МВД Грузии, согласно которому ему было отказано в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса.



Напомним, потомок мухаджиров, 56-летний Темур Катамадзе (он же — Гафар Йылмаз) прекратил голодовку протеста, которая длилась 48 дней.



Катамадзе был задержан на акции протеста в Батуми 11 января. Во второй раз — 17 января, в день его выхода из СИЗО, после чего Катамадзе объявил голодовку.



В своем письме он, находясь в изоляторе временного содержания Департамента по делам эмиграции, написал, что глава батумской полиции Ираклий Дгебуадзе и 10 полицейских подвергли его физическому насилию во время задержания.





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