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Студенты продолжают круглосуточный непрерывный протест у здания парламента


18.03.2025   19:30


По словам студентов, они намерены распределить дежурства и хотят, чтобы в непрерывном протесте приняло участие больше людей.

На месте находится мать узника совести Звиада Цецхладзе: «Я просила Кобахидзе о встрече, но он не встретился со мной, и теперь я буду здесь, у парламента», — говорит Наргиз Давитадзе.

На месте до сих пор мобилизовано несколько экипажей полиции.


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