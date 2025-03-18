|
|
|
Студенты продолжают круглосуточный непрерывный протест у здания парламента
18.03.2025 19:30
По словам студентов, они намерены распределить дежурства и хотят, чтобы в непрерывном протесте приняло участие больше людей.
На месте находится мать узника совести Звиада Цецхладзе: «Я просила Кобахидзе о встрече, но он не встретился со мной, и теперь я буду здесь, у парламента», — говорит Наргиз Давитадзе.
На месте до сих пор мобилизовано несколько экипажей полиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна