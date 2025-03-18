

Студенты продолжают круглосуточный непрерывный протест у здания парламента

18.03.2025 19:30





По словам студентов, они намерены распределить дежурства и хотят, чтобы в непрерывном протесте приняло участие больше людей.



На месте находится мать узника совести Звиада Цецхладзе: «Я просила Кобахидзе о встрече, но он не встретился со мной, и теперь я буду здесь, у парламента», — говорит Наргиз Давитадзе.



На месте до сих пор мобилизовано несколько экипажей полиции.







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