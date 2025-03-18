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Мариам Сичинава вновь была оштрафована полицией Зугдиди
18.03.2025 19:31
Член оппозиционной партии "Droa" и зугдидская гражданская активистка Мариам Сичинава вновь была оштрафована полицией Зугдиди.
За несколько минут ей выписали три штрафа. По сути, полиция буквально выстраивается в очередь за ее подписью на протоколах, словно она директор завода, а они — ее сотрудники.
Сичинава давно сбилась со счета, сколько раз ее штрафовали и вызывали в суд.
В последние месяцы все штрафы, выписываемые активистке, касались ношения масок или использования пиротехники в присутствии полиции Зугдиди. Дважды ее уже арестовывали.
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