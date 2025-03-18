

Ландсбергис: Встреча с оппозицией была полезна для того, чтобы понять, что, по их мнению, происходит в Грузии

18.03.2025 20:09





Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявляет, что на встрече с представителями оппозиционных партий Грузии был обмен взглядами и информацией.



По словам Ландсбергиса, он хотел продемонстрировать Грузии свою личную приверженность свободе и европейскому пути, что для него важно.



«У меня новая функция, я больше не являюсь официальным лицом Литвы, так что я хотел показать свою личную приверженность свободе Грузии и европейскому пути Грузии. Лично для меня это важно. Я рад, что оппозиция согласилась на встречу, несмотря на то, что я не на официальной должности, однако было полезно понять, что, по их мнению, происходит в Грузии, каково направление и чего они ожидают от Запада. Мое главное назначение здесь - как вы знаете, я довольно хорошо чувствую, чего ожидать от Брюсселя, чего ожидать от Запада», — сказал Ландсбергис.



На вопрос журналиста, что конкретно он подразумевает под ожиданиями от Брюсселя и Запада, бывший министр иностранных дел Литвы ответил, что ожидает «не многого».



«Я подразумеваю, какие практические меры Брюссель мог бы предпринять, если это было вашим вопросом. То есть, какие практические шаги может предпринять Брюссель и чего ожидать.



Итак, измерение ожиданий - чего следует ожидать и что достижимо. Происходят изменения — Германия ждет нового правительства. Как к этому подойти, чего можно ожидать от стран Балтии и так далее. В основном, был обменом мнениями и информацией», - заявил Ландсбергис.





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