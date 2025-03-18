

В Казахстане задержан бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе - ЕНД

18.03.2025 21:45





В «Национальном движении» заявляют, что в Казахстане задержан бывший председатель правительства Аджарии и член «Национального движения» Леван Варшаломидзе.



Как сообщил СМИ один из лидеров партии Леван Бежашвили, Варшаломидзе был задержан при пересечении границы через аэропорт.



По словам Бежашвили, по предварительной информации, дело касается направленной из Российской Федерации информации относительно уголовного дела, связанного с политической консультационной деятельностью Варшаломидзе с властями Украины.



По его словам, уголовное дело, начатое со стороны РФ, лишено каких-либо оснований. Бежашвили заявил, что существует угроза экстрадиции, поэтому необходима верная коммуникация, чтобы «спасти Левана Варшаломидзе от незаконного задержания».



«По нашей информации, Леван Варшаломидзе задержан в Казахстане, когда пересекал границу через аэропорт. Предположительно, по предварительной информации, дело касается информации, направленной из Российской Федерации в связи с уголовным делом, касающимся Левана Варшаломидзе и связано с его политической консультационной деятельностью с властями Украины.



Существует угроза экстрадиции, поэтому сейчас, в данный момент подключены все наши ресурсы для того, чтобы иметь правильную коммуникацию как с представителями украинских властей, так и с представителями властей Казахстана, чтобы предоставить реальную информацию и чтобы власти Казахстана приняли то решение, которое входит в наилучшие интересы Грузии и Казахстана.



Всем ясно, что уголовное дело со стороны Российской Федерации лишено каких-либо оснований, понятно, почему это дело возбуждено, поэтому необходима правильная коммуникация, чтобы спасти Левана Варшаломидзе от незаконного задержания», - заявил Леван Бежашвили.





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