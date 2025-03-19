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Зурабишвили прокомментировала телефонный разговор президентов США и РФ
19.03.2025 10:13
Пятый президент Грузии прокомментировала факт проведения телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В социальной сети X Саломе Зурабишвили отметила:
«Путин согласился «прекратить атаки на энергетические объекты и инфраструктуру», но не на гражданские объекты, города, больницы.
Призыв к немедленному прекращению огня, вероятно, был направлен на прекращение человеческих жертв, а не на защиту российских активов. Это путинский путь мира», — написала Зурабишвили.
Напомним, что по итогам телефонного разговора президентов США и России Кремль распространил заявление, в котором отметил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин положительно отреагировал на инициативу Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам на 30 дней и отдал российским военным соответствующий приказ.
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