

Зурабишвили прокомментировала телефонный разговор президентов США и РФ

19.03.2025 10:13





Пятый президент Грузии прокомментировала факт проведения телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В социальной сети X Саломе Зурабишвили отметила:



«Путин согласился «прекратить атаки на энергетические объекты и инфраструктуру», но не на гражданские объекты, города, больницы.



Призыв к немедленному прекращению огня, вероятно, был направлен на прекращение человеческих жертв, а не на защиту российских активов. Это путинский путь мира», — написала Зурабишвили.



Напомним, что по итогам телефонного разговора президентов США и России Кремль распространил заявление, в котором отметил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин положительно отреагировал на инициативу Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетическим объектам на 30 дней и отдал российским военным соответствующий приказ.



Источник: SOVA

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