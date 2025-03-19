

Федеральный суд США приостановил решение о закрытии USAID

19.03.2025 11:30





Федеральный суд США приостановил решение о закрытии USAID. Об этом сообщает BBC.



Как сообщает издание, решение федерального судьи Теодора Чжуана запрещает администрации Трампа предпринимать дальнейшие шаги по закрытию Агентства США по международному развитию.



Судья заявил, что это решение, вероятно, нарушает Конституцию США несколькими способами.



Чжуан поручил Департаменту государственной эффективности возглавляемому Илоном Маском, восстановить доступ к компьютерным и платежным системам USAID для сотрудников, включая тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск.



Кроме того, суд постановил, что увольнения сотрудников USAID должны быть немедленно прекращены.





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