

Трамп: Канада должна быть нашим 51-ым штатом

19.03.2025 12:21





Канада должна быть нашим 51-ым штатом, - указанное заявление в интервью Fox News сделал президент США Дональд Трамп.



«Канада не платит за вооруженные силы. Они нам вообще ничего не дают. Для переговоров они самые плохие люди, они мошенничают. Они должны стать нашим 51-ым штатом, так как мы в год субсидируем Канаду на 200 миллиардов долларов. Их автомобили, лес и энергоресурсы нам не нужны», - заявил Трамп.



Вместе с тем, он также отметил, что для него не имеет значения, кто одержит победу на всеобщих выборах в Канаде.



«Я считаю, что иметь дело с «либералами» легче и, возможно, они победят, но меня это не интересует. Для меня это вообще не имеет значения», - отметил президент США.



Напомним, что всеобщие выборы в Канаде должны состояться до 20 октября.





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