

Мэрия Тбилиси продолжает финансирование программы эндопротезирования суставов

19.03.2025 12:25





«Мэрия Тбилиси в этом году продолжит реализацию программы эндопротезирования суставов», — заявил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.



Он сказал, что муниципалитет сделает все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.



«Программа доступна гражданам Грузии, которые были зарегистрированы в муниципалитете Тбилиси в течение последних двух лет и которые на момент включения в программу не получили финансирование этой услуги в рамках программы всеобщего здравоохранения. Получатель программы имеет возможность свободного выбора медицинских учреждений и видов протезирования. Программа предусматривает выплату 6000 лари каждому гражданину», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, для получения услуг гражданину или его законному представителю необходимо обратиться в соответствующее медицинское учреждение, которое загрузит необходимые документы в специальный электронный модуль.



Мэр Тбилиси отметил, что если гражданин пользуется частной страховкой, то после того, как медицинское учреждение загрузит заявку в модуль, он или его представитель должен предоставить в мэрию справку из частной страховой компании.







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