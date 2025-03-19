

Сумма штрафов, выписанных участникам протеста за спонтанное перекрытие дороги, уже достигает 2 000 000 лари

19.03.2025 12:55





На фоне текущих репрессий, суммы драконовских штрафов, выписанных демонстрантам, уже достигает 2 миллионов лари, - об этом говорится в заявлении «Ассоциации молодых юристов Грузии».



Как пояснили в НПО, практика штрафов в отношении демонстрантов за спонтанное перекрытие проезжей части является грубым нарушением право на собрания и выражение.



«Власти «Грузинской мечты» внесли поправки в Статью 174¹-ую Кодекса административных правонарушений, в результате чего сумма штрафа за спонтанное перекрытие проезжей части выросла в 10 раз, с 500 до 5 000 лари.



По указанной статье при производстве дела полиция использует камеры по опознанию лица. Как правило, в подобных делах единственным доказательством являются фотографии, изъятые с камер по опознанию лица, которые, в основном, при игнорировании надлежащего контекста, суд признает достаточным доказательством для признания человека правонарушителем.



С ноября 2024 года по 18 марта 2025 года включительно, размер штрафов, выписанных по указанной статье в отношении участников протеста, уже достигает 2 000 000 лари.



Практика штрафов в отношении демонстрантов за спонтанное перекрытие проезжей части является грубым нарушением право на собрания и выражение»,- говорится в заявлении.





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