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В Турции арестован главный политический оппонент Эрдогана
19.03.2025 13:34
Турецкая полиция задержала лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках расследования «коррупции и связей с террористами».
Прокуратура также выдала ордера на арест еще 100 человек, перекрыла несколько дорог вокруг Стамбула и запретила митинги на четыре дня, чтобы предотвратить протесты после арестов. Среди арестованных — соратник Имамоглу Мурат Онгун.
Днем ранее Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, фактически лишив популярного оппозиционера возможности участвовать в президентских выборах.
Имамоглу был арестован перед праймериз Республиканской народной партии (основанной Мустафой Кемалем Ататюрком), которые должны были состояться в воскресенье и на которых он был выдвинут кандидатом в президенты.
Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, в стране продолжаются протесты с требованием проведения досрочных выборов.
«Мы сталкиваемся с великой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не отступлю. Я стою твердо и доверяю не только 16 миллионам жителей Стамбула, но и 86 миллионам граждан (Турции)», — сказал Имамоглу в видео, опубликованном в социальных сетях перед своим арестом. Он обвинил правительство в «узурпации воли народа».
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