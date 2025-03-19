

Народный защитник призывает все стороны обеспечить равный доступ представителей СМИ

19.03.2025 14:10





Народный защитник Грузии прокомментировал тот факт, что некоторым представителям СМИ было отказано в доступе на состоявшуюся в Тбилиси 18 марта встречу оппозиционных партий с бывшим министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.



Народный защитник призывает все стороны обеспечить равный доступ представителей СМИ к мероприятиям, представляющим общественный интерес, чтобы не ограничивать право общественности на получение исчерпывающей информации.



«Народный защитник неоднократно оценивал, среди прочего, практику отказа в доступе и/или не приглашения критически настроенных представителей СМИ на брифинги или муниципальные мероприятия, организованные государственными органами.



Народный защитник подчеркивает особую функцию средств массовой информации по распространению информации в сфере общественных интересов, что, в свою очередь, является необходимым условием в процессе самоопределения общества и формирования демократического государства.



Народный защитник рассмотрит дело в рамках своего мандата и призывает все стороны обеспечить равный доступ представителей СМИ к мероприятиям, представляющим общественный интерес, чтобы не ограничивать право общественности на получение исчерпывающей информации», — говорится в заявлении Народного защитника.



Несколько СМИ, включая Общественный вещатель, не были допущены на вчерашнюю встречу оппозиционных партий с Габриелюсом Ландсбергисом.





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