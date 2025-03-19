

Бочоришвили: Несмотря на проблемы с безопасностью, Грузия — очень хорошая страна для инвестиций

19.03.2025 14:34





«Прежде всего, следует подчеркнуть, что одним из главных приоритетов Грузии как развивающейся страны и в то же время как важного игрока в «Срединном коридоре» является игра значимой роли в проектах по обеспечению связей», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на панельной дискуссии «Взгляд с Кавказа» в Индии.



По словам Бочоришвили, у Грузии есть определенные возможности для реализации этого, но предстоит сделать больше.



По словам министра, Грузия вкладывает значительные средства в инфраструктурные проекты, поэтому проекты по развитию связей важны, и порт Анаклия является одним из таких случаев.



«У нас в Грузии два важных порта — Поти и Батуми, оба работают, но для больших судов этого недостаточно. Этого недостаточно, чтобы полностью задействовать ресурсы, поэтому и был запущен проект Анаклия. Я бы не связывала это с геополитикой, это больше касается экономического сотрудничества. Несмотря на то, что у нас есть проблемы с безопасностью, Грузия — очень хорошая страна для инвестиций, мы очень открыты для сотрудничества со всеми. В порту Анаклия работает не только китайская компания, часть работ выполняет и бельгийская компания. Большая часть этого порта принадлежит грузинскому государству», — заявила Бочоришвили.







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