

В США удалили доказательства похищения Россией детей из Украины - СМИ

19.03.2025 14:59





Доказательства военных преступлений на 26 миллионов долларов могли быть удалены из-за остановки США программы отслеживания похищенных Россией украинских детей. Об этом сообщает Reuters.



Демократы будут призывать администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных россиянами.



Администрация президента-республиканца прекратила финансируемую правительством инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, на фоне сокращений широкого спектра правительственных программ США и большей части иностранной помощи.



Политики отметили, что Государственный департамент и Йельский центр "сохраняли доказательства похищения детей из Украины, которые они идентифицировали, чтобы поделиться ими с Европолом и правительством Украины для обеспечения их возвращения".



Решение администрации Трампа означает, что исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, в том числе спутниковым снимкам и другим данным, о примерно 30 тысячах детей, вывезенных из Украины.



"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были безвозвратно удалены. Если это правда, то это будет иметь разрушительные последствия", - заявили законодатели-демократы во главе с представителем штата Огайо Грегом Ландсманом в письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.



О прекращении программы впервые сообщила газета The Washington Post. Об этом стало известно в тот же день, когда Трамп разговаривал по телефону с главой правящего режима России Владимиром Путиным.



Лицо, знакомое с программой отслеживания, сообщило, что разрыв контракта Госдепартамента с Yale HRL привел к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 миллионов долларов.



"Если бы вы хотели защитить президента Путина от судебного преследования, вы бы уничтожили эту штуку. И они это сделали. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", - сообщил источник.





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