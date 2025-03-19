

Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Грузии

19.03.2025 15:35





Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Грузии, в Тбилиси он провел ряд встреч в том числе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и представителями прозападной оппозиции.



Бывший министр иностранных дел Литвы надеется, что к санкциям, введенным Литвой против "Грузинской мечты", присоединятся другие страны Европейского Союза.



Европейский бывший высокопоставленный чиновник считает, что народ Грузии не должен прекращать протестовать против нелегитимной власти и не должен замолкать. По его словам, "день, когда наступит тишина, будет последним днем".



Габриэлюс Ландсбергис также подчеркивает, что олигархические режимы не должны иметь возможности тратить деньги в Европе, и механизмом для этого являются санкции.



"Сейчас очень важно, чтобы народ Грузии требовал справедливого подхода от Европы, от друзей. Есть люди, которые ждут, что грузинский народ замолчит, потому что если Грузия замолчит, то она перестанет быть проблемой для них. Грузия не должна замолчать, потому что день, когда наступит тишина, будет последним днем.""Литва ежедневно работает с государствами-членами, чтобы они приняли политику санкций. Это постоянный процесс. В основном страны Восточной Европы разделяют геополитическое понимание и стратегическое мышление по вопросам угроз. Они легко анализируют, в каком направлении может измениться ситуация, но это не означает, что мы должны прекратить работу с такими странами, как Германия. Я верю, что после формирования нового правительства будет продемонстрирована более сильная позиция в Европе, и это потенциально может касаться и Грузии", - заявил Ландсбергис в интервью TV Pirveli.



Ландсбергис считает, что режим Иванишвили, который пытается запугать народ и заставить его замолчать, должен подвергнуться ограничениям со стороны Европы.



"Выборы были не свободными и не справедливыми, это очевидно. Они их сфальсифицировали, почему? Потому что они думают, что смогут выйти из этого. Они знают, что делают. Они крадут будущее у народа и страны, и думают, что им это удастся. Они надеются, что народ устанет. Они думают, что если протесты народа не будут столь сильными у здания парламента, если они будут арестованы, запуганы и лишены права на протест, то все это скоро закончится. У них больше терпения, чем у народа на улице. Это их стратегия, простая стратегия. Мое послание народу — это не должно закончиться, сколько бы времени это ни заняло."



"Очевидно, что у этого правительства нет легитимности. Это хорошо видно из того, насколько они отчаянны: они пытаются получить руку помощи от кого-то, с кем-то встретиться, но в Европе они не могут встретиться ни с кем, кроме Орбана, который не придерживается прозападной ориентации.

Даже это показывает, что это правительство ведет страну к изоляции, что является огромной проблемой для страны. Каждый инвестор, который приходит из Европы, должен хорошо подумать, является ли Грузия безопасной страной для инвестиций, какое будущее у страны, какое правительство у нее, каковы ее связи с Западом. У них огромные проблемы. Я верю, что Европа может сделать больше, занять более жесткую позицию, ввести ограничения и помочь народу", — заявил Ландсбергис в интервью TV Pirveli.





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