

Парламент Грузии во втором чтении принял поправки в Закон Грузии «О вещании»

19.03.2025 16:34





83 - за, 1 - против – с таким результатом парламент Грузии во втором чтении принял поправки в Закон Грузии «О вещании», согласно которым вводится целый ряд ограничений на теле- и радиовещание.



На сегодняшнем заседании парламента Грузии проект был рассмотрен постатейно. Согласно поправкам, Национальная комиссия по регулированию в сфере коммуникаций имеет право выписать предупреждение и штраф теле- и радиокомпаниям, если:



• Во время освещения новостей не будут соблюдать принципы «справедливости» и «беспристрастности».



• Во время освещения вопроса в новостной программе не будут соблюдать баланс;



• Без предварительного предупреждения, с целью выпуска в эфир запишут интервью или телефонную беседу (за исключением случаев, когда есть предположение, что записать респондента в открытом режиме не удается);



• Если звонки, входящие в прямой эфир, не выбираются по принципу справедливости (выражение одного взгляда больше не допускается);



• Если при съемке материала в учебном заведении, больнице, исправительном учреждении, отделении полиции или в карете скорой помощи не будет предварительного согласия уполномоченного лица или людей, которых снимают;



• Если в эфир телепередачи по актуальному вопросу будет приглашен только один гость, который использует эфир для нападок на другого человека, который не присутствует в студии.



В рамках второго чтения законопроект был откорректирован, и им было определено, что те же правила будут распространяться на социальные страницы и веб-сайты вещателей.





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