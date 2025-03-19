

Датунашвили: Сегодня самым большим заказом грузинского общества являются новые парламентские выборы

19.03.2025 18:16





По заявлению члена коалиции «Сильная Грузия» Тазо Датунашвили, коалиция приложит все усилия для того, чтобы в Грузии были назначены новые парламентские выборы.



Как отметил Датунашвили, сегодня самым большим заказом грузинского общества является назначение новых парламентских выборов.



««Сильная Грузия» намерена неустанно и до последней минуты бороться для того, чтобы были исполнены желание и воля абсолютного большинства граждан Грузии. Желанием 86% нашего населения является то, чтобы наша страна стала частью европейского пространства. Сегодня самым большим заказом грузинского общества является назначение новых парламентских выборов. Поэтому, мы приложим все усилия для соблюдения интересов народа, который является абсолютным большинством нашей страны, и добиться новых выборов»,- заявил Датунашвили.





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