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Иоан Михалке: В Румынии есть оптимистичные ожидания, что интеграция Грузии в ЕС к 2030 году является реалистичной перспективой
19.03.2025 18:17
«Это была очень интересная и дружеская встреча с представителями грузинского парламента. У нас была возможность лучше понять внутреннюю экономическую и политическую ситуацию в Грузии», — заявил Иоан Михалке, заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Румынии, после встречи с Леваном Махашвили, председателем комитета по европейской интеграции, и Николозом Самхарадзе, председателем парламентского комитета по иностранным делам.
По его словам, встреча стала хорошей возможностью для Румынии подтвердить свою неизменную поддержку интеграции Грузии в Европейский союз.
На вопрос о том, что он думает о нынешней ситуации и будущем вступлении Грузии в Евросоюз, заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Румынии заявил, что «насколько я понимаю, этот вопрос является целью грузинской стороны, правительства Грузии».
«Румыния настроена оптимистично и считает, что интеграция Грузии в Евросоюз к 2030 году — реалистичная перспектива. Конечно, пять лет — это не долгий срок в дипломатии. Если контекст на региональной и международной арене будет позитивным, я думаю, что это реалистичный срок», — заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Румынии.
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