

Леван Варшаломидзе покинул следственный изолятор в Казахстане

19.03.2025 18:17





«Национальное движение» утверждает, что Леван Варшаломидзе покинул следственный изолятор в Казахстане.



По словам члена «Единого национального движения» Левана Антадзе, юридические мероприятия продолжаются.



18 марта стало известно, что Леван Варшаломидзе был задержан по прибытии в Казахстан.



«Национальное движение» сообщило, что в России против Левана Варшаломидзе возбуждено уголовное дело за оказание политической и консультативной помощи Украине, и арест связан с этим фактом.





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