|
|
|
Леван Варшаломидзе покинул следственный изолятор в Казахстане
19.03.2025 18:17
«Национальное движение» утверждает, что Леван Варшаломидзе покинул следственный изолятор в Казахстане.
По словам члена «Единого национального движения» Левана Антадзе, юридические мероприятия продолжаются.
18 марта стало известно, что Леван Варшаломидзе был задержан по прибытии в Казахстан.
«Национальное движение» сообщило, что в России против Левана Варшаломидзе возбуждено уголовное дело за оказание политической и консультативной помощи Украине, и арест связан с этим фактом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна