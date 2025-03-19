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Леван Варшаломидзе покинул следственный изолятор в Казахстане


19.03.2025   18:17


«Национальное движение» утверждает, что Леван Варшаломидзе покинул следственный изолятор в Казахстане.

По словам члена «Единого национального движения» Левана Антадзе, юридические мероприятия продолжаются.

18 марта стало известно, что Леван Варшаломидзе был задержан по прибытии в Казахстан.

«Национальное движение» сообщило, что в России против Левана Варшаломидзе возбуждено уголовное дело за оказание политической и консультативной помощи Украине, и арест связан с этим фактом.


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