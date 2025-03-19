

Парламент в первом чтении поддержал законодательные поправки, направленные на усиление борьбы с наркопреступностью

19.03.2025 18:18





Парламент поддержал поправки в Уголовный кодекс Грузии в первом чтении. Информацию об этом распространяет парламент Грузии.



По словам председателя Комитета по правовым вопросам и одного из инициаторов законопроекта Арчила Гордуладзе, поправка направлена ​​на разделение составов наркопреступлений и ужесточение соответствующих мер ответственности.



«Согласно законопроекту, Уголовный кодекс дополняется статьей 260¹, которая в качестве самостоятельного раздела определяет незаконные изготовление, производство, перевозку, пересылку наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества. Кроме того, ужесточается наказание за указанное преступление.



В Кодекс добавлена ​​статья 260³, которая определяет сбыт психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения каннабис или марихуана, иных наркотических средств, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества как отдельного вещества.



В Кодекс также добавлена ​​статья 260², которая определяет в качестве отдельного преступления хранение и (или) содействие хранению психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения каннабис или марихуана, иного наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества. Кроме того, ужесточается наказание за указанное преступление.



Еще одна добавленная статья, статья 261¹, определяет незаконное изготовление, производство, перевозку или пересылку психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества как отдельное вещество. Ужесточается также ответственность за незаконное приобретение, хранение, изготовление, производство, перевозку и пересылку новых психоактивных веществ.



В целях обеспечения личной безопасности лица, участвующего в негласном следственном или оперативно-розыскном мероприятии по делу о наркопреступлении, суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе может принять решение о частичном или полном закрытии судебного заседания», — говорится в информации, распространенной парламентом.





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