

В первом чтении принят законопроект, направленный на ужесточение наркополитики

19.03.2025 18:19





Парламент Грузии, легитимность которого не признает пятый президент, оппозиция и часть общественности поддержал в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение наркополитики. «За» проголосовали 83 депутата и ни один голос не был отдан «против».



10 марта стало известно, что «Грузинская мечта» планирует ужесточить ответственность за наркопреступления.



Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что в последние годы частью «псевдолиберальной идеологии» и навязываемых извне подходов стала, например, «либеральная наркополитика». Она наносит ущерб психике молодых людей, их здоровью, а также генофонду.



В связи с этим в парламент были внесены поправки в восемь различных законов, в том числе в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы об организованной преступности и рэкете.





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