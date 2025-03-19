

Ника Гилаури: Арест счетов фонда - это полный фарс, творить добро в Грузии нельзя запретить

19.03.2025 18:21





«Арест счетов фондов на основании уголовного дела — это полный фарс. Поддержка пострадавших — это не преступление, это долг всех тех, кто верит в выживание страны и ее европейское будущее», — написал в соцсети бывший премьер-министр Ника Гилаури.



«Эти фонды за счет пожертвований предприятий и граждан помогают жертвам политических репрессий, несправедливо оштрафованным и избитым людям, покрывают расходы на их лечение и лекарства, а также оказывают поддержку семьям арестованных.



Когда вы приравниваете добрые дела к преступлению, когда вы воспринимаете протягивание руки помощи нуждающимся как враждебность по отношению к стране, – единство общества и поддержка друг друга становятся все сильнее и сильнее!



Творить добро в Грузии, поддерживать нуждающихся и помогать несправедливо угнетенным невозможно запретить!», – написал Ника Гилаури.





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