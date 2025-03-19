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Тбилисскую телебашню превратят в туристический объект за два года
19.03.2025 18:36
Реконструкцию тбилисской телебашни на вершине Мтацминда планирует начать в этом году израильский холдинг Kass Group.
Представитель компании Екатерине Тодриа сообщила в интервью BMGTV, что за два года телебашню планируется превратить в популярный туристический объект, со смотровыми площадками и рестораном.
«Я думаю, в будущем ни один турист не уедет из страны, не посетив главный символ столицы», — говорит Тодриа.
По ее словам, компания уже завершила работу над проектом, сейчас идет доработка вопросов инженерно-технической и противопожарной безопасности. В течение месяца Kass Group Holding рассчитывает получить все разрешения, после чего приступит к строительству.
Стоимость будущих инвестиций на данном этапе не называется.
Kass Group будет иметь права на управление телебашней как туристическим объектом 29 лет.
В списке уже реализованных проектов Kass Group в Грузии — подвешенный над каньоном Дашбаши стеклянный мост Kass Land Diamond Bridge, а также находящиеся там же коттеджи Kass Land Diamond Resort.
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