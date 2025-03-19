

GYLA: Около 150 сотрудников Минобороны Грузии были уволены незаконно

19.03.2025 18:50





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ/GYLA) заявляет о репрессивной политике «Мечты» в отношении госслужащих. Как указала организация, что только из Министерства обороны Грузии было уволено до 150 человек, считающих, что их уволили по политическим мотивам. В GYLA оценивают данные увольнения как незаконные.



Уволенные из госсектора люди, ранее выступили с совместными заявлениями и петициями осуждающими решение «Грузинской мечты» отказаться от переговоров с Евросоюзом о вступлении до 2028 года и выступили в поддержку евроатлантического курса.



По данным GYLA, из Министерства обороны уволены около 150 человек, организация оказывает некоторым из них юридическую помощь.



«Изученные случаи показали, что реорганизация началась без предварительного информирования работников и без тщательного изучения вопроса. В ходе реорганизации некоторые структурные подразделения были упразднены, часть сотрудников автоматически уволены, а другие переведены на другие должности. На данный момент сотрудникам неизвестно, что привело к реорганизации и сокращению штата, а также какие критерии и оценки использовались при определении лиц, подлежащих увольнению. Таким образом, увольнение работников, с учетом существующей судебной практики, является основанием для признания увольнения незаконным», — говорится в заявлении GYLA.



По данным правозащитной организации, помимо реорганизации, основанием для увольнения также стали изменения, внесенные в Закон о сотрудниках полиции 24 января 2025 года относительно минимального возраста. В связи с достижением определенного звания и возраста ряд лиц были освобождены на основании этого изменения.



Учитывая основополагающую важность установления минимального возраста, GYLA считает указанные изменения неприемлемыми и неконституционными.



«GYLA считает, что процесс увольнения сотрудников государственных учреждений, включая Министерство обороны, не соответствует законодательству и представляет собой политические репрессии в отношении государственных служащих. Процесс осуществляется несправедливо, непрозрачно и с игнорированием судебной практики, что нарушает права сотрудников государственного сектора. Особенно тревожит тот факт, что некоторые из уволенных подписали заявление в поддержку европейской интеграции, что является примером явной дискриминации и нарушения свободы слова.



GYLA призывает административные органы немедленно прекратить незаконное увольнение государственных служащих и обеспечить защиту прав государственных служащих», — заявляет Ассоциация молодых юристов Грузии.



Напоминаем, что параллельно с продолжающимися протестами из государственного сектора из-за публично выраженной проевропейской и протестной позиции были уволены сотни сотрудников.



В декабре 2024 года, после того как сотни государственных служащих открыто отмежевались от решения «Грузинской мечты» приостановить процесс интеграции в ЕС, партия решила в качестве контрмеры срочно внести поправки в Закон о государственной службе. Это было расценено как решение очистить государственную службу от нежелательных кадров.





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