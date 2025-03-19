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«Грузинская мечта» готовит законопроект с целью ограничения иностранного финансирования интернет-СМИ
19.03.2025 22:46
В настоящее время парламент рассматривает поправки в закон «О вещании», вводящие запрет на иностранное финансирование теле- и радиокомпаний. Согласно изменениям, любая иностранная финансовая или материальная поддержка будет запрещена, за исключением доходов от коммерческой рекламы.
В правящей партии считают, что ограничений только для теле- и радиовещателей недостаточно.
«Не исключено, что определённые внешние силы могут финансировать так называемые интернет-СМИ в Грузии, в том числе с подрывными целями. Разве не должно быть такого же регулирования, которое распространялось бы и на них?» — заявил на пленарном заседании председатель комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.
Его поддержал глава комитета по защите прав человека Рати Ионатамишвили, отметив, что интернет-СМИ сегодня оказывают даже большее влияние, чем телеканалы. Он также выразил готовность лично участвовать в разработке нового законопроекта.
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе высказался более осторожно:
«В этом вопросе существует несколько проблем. С одной стороны, не должно быть оснований предполагать, что кого-то пытаются ограничить. С другой стороны, важно обеспечить достижение поставленной цели… Это сложная тема, требующая всестороннего подхода».
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