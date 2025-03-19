Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Грузинская мечта» готовит законопроект с целью ограничения иностранного финансирования интернет-СМИ


19.03.2025   22:46


В настоящее время парламент рассматривает поправки в закон «О вещании», вводящие запрет на иностранное финансирование теле- и радиокомпаний. Согласно изменениям, любая иностранная финансовая или материальная поддержка будет запрещена, за исключением доходов от коммерческой рекламы.

В правящей партии считают, что ограничений только для теле- и радиовещателей недостаточно.

«Не исключено, что определённые внешние силы могут финансировать так называемые интернет-СМИ в Грузии, в том числе с подрывными целями. Разве не должно быть такого же регулирования, которое распространялось бы и на них?» — заявил на пленарном заседании председатель комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.

Его поддержал глава комитета по защите прав человека Рати Ионатамишвили, отметив, что интернет-СМИ сегодня оказывают даже большее влияние, чем телеканалы. Он также выразил готовность лично участвовать в разработке нового законопроекта.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе высказался более осторожно:

«В этом вопросе существует несколько проблем. С одной стороны, не должно быть оснований предполагать, что кого-то пытаются ограничить. С другой стороны, важно обеспечить достижение поставленной цели… Это сложная тема, требующая всестороннего подхода».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна