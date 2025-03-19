

Трамп и Зеленский провели «фантастический» телефонный разговор

19.03.2025 22:55





Сегодня президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели фантастический телефонный разговор. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных должностных лиц обеих стран значительно помогла в продвижении к прекращению войны.



Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за поддержку Соединенных Штатов, особенно ракеты Javelin, которые президент Трамп первым предоставил, и его усилия по достижению мира. Лидеры согласились, что Украина и Америка продолжат работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа может быть достигнут прочный мир.



Президент Трамп полностью проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и ключевых обсуждаемых вопросах. Они рассмотрели ситуацию в Курске и договорились о тесном обмене информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя. Президент Зеленский запросил дополнительные системы ПВО для защиты своих гражданских лиц, в частности, ракетные системы Patriot, президент Трамп согласился работать с ним, чтобы найти то, что было доступно, особенно в Европе.



Два лидера также договорились о частичном прекращении огня в сфере энергетики. Технические группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня. Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский был благодарен президенту за лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.



Президент Трамп также обсудил электроснабжение Украины и атомные электростанции. Он сказал, что Соединенные Штаты могут оказать большую помощь в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.



Президент Зеленский также поблагодарил президента Трампа за то, что он продолжает продвигать гуманитарные проблемы, включая обмен военнопленными. Он отметил, что они только что успешно обменялись мнениями, и поблагодарил президента за его лидерство. Президент Трамп также спросил президента Зеленского о детях, пропавших без вести в Украине во время войны, включая похищенных. Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь вернуть этих детей домой.



Они согласились, что все стороны должны продолжать усилия по обеспечению прекращения огня. Президенты отметили позитивную работу своих советников и представителей, особенно секретаря Рубио, советника по национальной безопасности Вальца, специального посланника Келлога и других. Президенты поручили своим командам двигаться вперед с техническими вопросами, связанными с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Президенты поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Президенты подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут договориться по всем необходимым аспектам продвижения к прочному миру и безопасности».



Президент Трамп также обсудил электроснабжение Украины и атомные электростанции. Он сказал, что Соединенные Штаты могут оказать большую помощь в управлении этими станциями с их опытом в области электроэнергии и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.



Президент Зеленский также поблагодарил президента Трампа за то, что он продолжает продвигать гуманитарные проблемы, включая обмен военнопленными. Он отметил, что они только что успешно обменялись мнениями, и поблагодарил президента за его лидерство. Президент Трамп также спросил президента Зеленского о детях, пропавших без вести в Украине во время войны, включая похищенных. Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь вернуть этих детей домой.





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