

Трамп предложил Зеленскому передать АЭС в собственность США

19.03.2025 23:20





Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду, 19 марта, предложил передать украинские АЭС в собственность США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.



Как заявила Левитт, президент США обсудил с Зеленским украинское электроснабжение и атомные электростанции.



«Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — заявила пресс-секретарь Белого дома.



Зеленский и Трамп провели телефонный разговор 19 марта. Ранее Дональд Трамп в соцсети The Truth Social сообщил, что разговор с Владимиром Зеленским был «очень хорошим».



По словам президента США, значительная часть разговора основывалась на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоялись между ним и Трампом 18 марта, «с целью согласования запросов и потребностей России и Украины».



Агентство Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями переговоров, написало, что Зеленский во время телефонного разговора с Трампом согласился с предложением прекратить атаки по российской энергетике.





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