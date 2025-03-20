

Ираклий Кобахидзе о евроинтеграции и открытии переговоров

20.03.2025 09:54





Что касается евроинтеграции и открытия переговоров, то данность сложная, европейская бюрократия является заложницей собственных заявлений и не знают, как от этих заявлений освободиться, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу.



По словам премьер-министра, за несколько дней до выборов посол ЕС прямо сказал грузинским избирателям, что если победит «Грузинская мечта» и коллективное «Нацдвижение» не вернется к власти, евроинтеграция будет остановлена.



«Что касается евроинтеграции и открытия переговоров, то данность сложная, и в данном случае европейская бюрократия является заложницей собственных заявлений и не знают, как от этих заявлений освободиться. Посол ЕС прямо выступил за несколько дней до выборов и сказал грузинским избирателям такое, что если не будут активны и победит «Грузинская мечта», и коллективное «Нацдвижение» не вернется к власти, наша евроинтеграция будет остановлена. Он сказал, что в условиях нынешней власти евроинтеграция была приостановлена. Он добавил, что должны проявить активность в день выборов, чтобы изменить эту данность. То есть, он прямо сказал избирателям, что если «Грузинская мечта» останется у власти, в этом случае процесс евроинтеграции остался бы приостановленным, и этот приостановленный процесс может быть возобновлен только в случае возвращения к власти коллективного «Национального движения», заявил премьер-министр.





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