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Кобахидзе: Мы хотим начать стратегическое партнерство с США с чистого листа
20.03.2025 09:55
Восстановление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки с чистого листа является одним из наших главных внешнеполитических приоритетов, в этом плане, конечно, важна встреча, которая состоялась между нашим министром иностранных дел и госпожой послом, — заявил Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о встрече Маки Бочоришвили и Робин Даниган.
По его словам, не принято раскрывать содержание встреч, прошедших за закрытыми дверями, хотя обе стороны выразили заинтересованность в существенной и качественной перегрузке отношений между Грузией и США.
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