

Хазарадзе: Внесение вопроса о местных выборах в повестку дня на 7 месяцев раньше срока — это план Бидзины и «Мечты»

20.03.2025 09:56





Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе комментирует решение «Грузинской мечты» ранее чем за полгода поднять тему проведения выборов в органы местного самоуправления. В социальных сетях оппозиционный политик пишет:



«Внесение вопроса о местных выборах в повестку дня на 7 месяцев раньше срока — это план Бидзины и «Мечты» для того, чтобы отвлечь внимание от главного требования.



Назначение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных — это наш главный приоритет сегодня!» — пишет Мамука Хазарадзе.



Источник: СОВА

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