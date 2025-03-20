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Хазарадзе: Внесение вопроса о местных выборах в повестку дня на 7 месяцев раньше срока — это план Бидзины и «Мечты»


20.03.2025   09:56


Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе комментирует решение «Грузинской мечты» ранее чем за полгода поднять тему проведения выборов в органы местного самоуправления. В социальных сетях оппозиционный политик пишет:

«Внесение вопроса о местных выборах в повестку дня на 7 месяцев раньше срока — это план Бидзины и «Мечты» для того, чтобы отвлечь внимание от главного требования.

Назначение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных — это наш главный приоритет сегодня!» — пишет Мамука Хазарадзе.


Источник: СОВА
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