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Хазарадзе: Внесение вопроса о местных выборах в повестку дня на 7 месяцев раньше срока — это план Бидзины и «Мечты»
20.03.2025 09:56
Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе комментирует решение «Грузинской мечты» ранее чем за полгода поднять тему проведения выборов в органы местного самоуправления. В социальных сетях оппозиционный политик пишет:
«Внесение вопроса о местных выборах в повестку дня на 7 месяцев раньше срока — это план Бидзины и «Мечты» для того, чтобы отвлечь внимание от главного требования.
Назначение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных — это наш главный приоритет сегодня!» — пишет Мамука Хазарадзе.
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