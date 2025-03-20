

Кобахидзе назвал победу над «глубинным государством» условием перезагрузки отношений с США

20.03.2025 09:57





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление отношений с США зависит от победы над «глубинным государством». Об этом он сообщил в интервью Общественному вещателю Грузии, комментируя встречу американского посла Робин Даниган с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.



«Что касается грузино-американских отношений, здесь есть консенсус: главное — предпринять конкретные шаги. Все будет зависеть от того, насколько в конечном счете будет побеждено «глубинное государство» в США», — отметил Кобахидзе.



Премьер не раскрыл деталей переговоров Даниган и Бочоришвили, но подчеркнул, что правительство Грузии хочет «полностью перезагрузить отношения» с Вашингтоном и выстроить новое стратегическое партнерство с четкой дорожной картой.



По словам Кобахидзе, Дональду Трампу удалось сделать определенные шаги в борьбе с «глубинным государством», но «проблемы» и его «серьезное влияние» все еще сохраняются.



«Если удастся полностью и содержательно победить «глубинное государство», в этом случае, я думаю, что ничто не сможет помешать перезагрузке грузино-американских отношений», — повторил он.



Однако трактовки этого термина у Трампа и «Грузинской мечты» заметно различаются. В риторике бывшего президента США «глубинное государство» — это группа бюрократов, спецслужб, политиков и СМИ, которые якобы саботируют власть избранного президента. Трамп обещает разоблачить их, чтобы вернуть контроль над страной «простым американцам».



В свою очередь, «Грузинская мечта» использует этот термин скорее в духе классической теории заговора. Кобахидзе ассоциирует его с «партией глобальной войны» — некой тайной сетью западных элит, которые, по версии властей Грузии, стремятся организовать в стране революцию и открыть здесь «второй фронт» против России.



Кобахидзе утверждает, что в феврале 2022 года, перед началом и в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, к нему дважды приходил представитель «глубинного государства» — глава «одного из двух фондов, закрытых Трампом». По его словам, этот человек якобы требовал вовлечения Грузии в войну, предлагая правительству отправить два самолета с добровольцами в Украину. После отказа, утверждает Кобахидзе, против «Грузинской мечты» началась координированная кампания.



«Этот человек пришел как представитель «глубинного государства» и сказал нам, что мы должны действовать в соответствии с его инструкциями… Когда он получил отказ, на следующий же день на улицу выставили оппозицию, была полная координация», — сказал Кобахидзе, не назвав ни имени человека, от которого поступали требования, ни названия организации, которой он руководил.



Отношения между Тбилиси и Вашингтоном резко ухудшились весной 2024 года после принятия в Грузии закона об «иностранных агентах», несмотря на массовые протесты. Правящая партия оправдывала этот шаг необходимостью противодействовать «вмешательству» США и ЕС. В ответ Вашингтон ввел санкции против грузинских чиновников, приостановил военные учения «Достойный партнер 2024» и пересмотрел формат сотрудничества с Тбилиси.



30 ноября 2024 года США официально приостановили статус стратегического партнера Грузии после того, как «Грузинская мечта» заморозила переговоры о вступлении в ЕС.



В правящей партии видят все это «наследием» Джо Байдена. Там не раз выражали уверенность, что при Дональде Трампе грузино-американские отношения «оздоровятся». До настоящего времени у правительства Кобахидзе не было публичных контактов с новой администрацией Белого дома, а команда Трампа не пересмотрела подхода по Грузии.



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