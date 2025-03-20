

Евросоюз назвал Россию «фундаментальной угрозой» в Белой книге по обороне

20.03.2025 09:59





Европейская комиссия опубликовала Белую книгу по обороне ЕС, в которой изложены ключевые направления развития оборонной промышленности союза до 2030 года. Этот стратегический документ направлен на укрепление военного потенциала Европы, создание мощного оборонного альянса и поддержку Украины. В Белой книге обозначены основные вызовы в сфере безопасности, включая вероятность масштабных военных действий на территории Европы, а Россия названа «фундаментальной угрозой» для ЕС в обозримом будущем.



«Если России удастся достичь своих целей в Украине, ее территориальные амбиции распространятся за ее пределы», — говорится в документе. Отмечается, что Москва активно наращивает свою военную экономику при поддержке Беларуси, КНДР и Ирана, а также значительно расширяет военно-промышленные мощности.



«Ожидается, что уже в 2025 году российские расходы на оборону превысят аналогичные затраты стран ЕС по паритету покупательной способности. В дополнение к этому Россия ясно дала понять, что она продолжит конфронтацию с Западом», — подчеркивается в Белой книге.



Авторы документа также указывают, что Москва применяет тактику дестабилизации, сотрудничая с другими авторитарными режимами. В частности, Россия усиливает напряженность в соседних с ЕС странах, включая Западные Балканы, Грузию, Молдову и Армению, а также наращивает дестабилизирующее влияние в Африке.



Одной из ключевых задач обновленной оборонной политики ЕС станет поддержка производителей вооружений внутри блока и «компаний-единомышленников из третьих стран». Среди основных инициатив — совместные закупки и упрощение финансирования военных проектов.



Белая книга выделяет семь приоритетных направлений развития оборонной промышленности: противовоздушная и противоракетная оборона (крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты, самолеты и БПЛА); артиллерийские системы (современные артиллерийские и дальнобойные ракетные комплексы для нанесения точных ударов по наземным целям); боеприпасы и ракеты (стратегический запас и обеспечение своевременного пополнения); беспилотные системы и технологии противодействия им; военная мобильность (развитие общеевропейской сети сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов для быстрой транспортировки войск и техники); искусственный интеллект, квантовые и кибертехнологии, передовые электронные системы; защита критической инфраструктуры (самолеты-заправщики, мониторинг морской среды, «космический щит», Восточный пограничный щит).



Также Белая книга предусматривает долгосрочную поддержку Украины, включая поставки вооружений, прямую финансовую помощь оборонному сектору и интеграцию в европейские программы безопасности. Среди ключевых мер: ежегодные поставки крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов (не менее 2 млн штук); передача систем ПВО, дальнобойных ракет и БПЛА (18 стран согласились участвовать в закрытии срочных потребностей Украины в наземных системах ПВО); прямая поддержка украинской оборонной промышленности через закупки; включение Украины в совместные закупки ЕС (на условиях стран-членов союза в рамках программы SAFE по перевооружению); расширение коридоров военной мобильности ЕС на территорию Украины (как дополнительная гарантия сдерживания потенциальной агрессии); рассмотрение участия Украины в Космической программе ЕС и финансирование доступа к коммерческим спутниковым услугам; привлечение Украины к проектам Европейского оборонного агентства (EDA), включая участие в Центре инноваций в обороне ЕС.



В отдельном заявлении Еврокомиссии отмечается, что представленные в Белой книге инициативы направлены исключительно на укрепление национальных вооруженных сил стран ЕС и повышение их совместимости в рамках стандартов НАТО. «Это не планы по созданию армии ЕС. Еврокомиссия или союз в целом не ставят перед собой такую цель», — подчеркивается в сообщении.





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