

Кобахидзе заявил о «либерало-фашисткой» кампании против участницы Грузии на Евровидении

20.03.2025 10:36





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о кампании против представительницы страны на «Евровидении-2025» Мариам Шенгелия, развернутой «либеральными фашистами». Об этом он сказал в интервью Общественному вещателю Грузии (ОВГ), который проводил отборочный конкурс.



«Вы видите, какими методами действует либеральный фашизм, это простые методы. Ты можешь оскорбить любого человека, речь идет не только о политиках.



Вот, есть Евровидение – конкурс, проводимой под вашей эгидой от нашей стороны и есть человек, который не нравится либерал-фашистам, и мы видим, какая огромная кампания ненависти существует по отношению к ней. Тоже самое было по отношению к прошлой участнице конкурса Нуце Бузаладзе. Подключены к этой кампании были, том числе, конкретные партийные лидеры», — заявил Кобахидзе.



Кандидатура 22-летней Мариам Шенгелия была отобрана по итогам закрытого конкурса ОВГ. На музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет с 13 по 17 мая в швейцарском Базеле, она должна представит Грузию с песней «Freedom». В ОВГ говорят, что выбрали «проект, пронизанный грузинскими мотивами и национальными элементами, который максимально точно представляет культурную самобытность страны».



Однако выбор исполнительницы вызвал неоднозначную реакцию. Ей припомнили посты в соцсетях с гомофобными и антизападными высказывания. Некоторые комментаторы указали, что такие взгляды идут вразрез с ценностями «Евровидения», пропагандирующего инклюзивность и разнообразие. В ОВГ официально не комментировали эти обвинения.



В Facebook появилась версия о том, что Мариам выбрали только за благосклонность к правящей «Грузинской мечте», а кандидатов, которые не согласны с политикой властей, сразу же «отсеяли».



Это уже второй год подряд, когда грузинский участник Евровидения становится объектом критики. В 2024 году после национального отбора шквал возмущения вызвала победа Нуце Бузаладзе, которая также считается сторонницей «Грузинской мечты».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





