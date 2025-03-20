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Омбудсмен отреагировал на вопросы трудовых прав лиц, занятых в государственных учреждениях
20.03.2025 11:37
Омбудсмен отреагировал на вопросы трудовых прав лиц, занятых в государственных учреждениях, в том числе государственных служащих, и поясняет, что любое кадровое решение в государственной службе должно полностью соответствовать конституционным гарантиям защиты прав труда.
Как отмечается в заявлении омбудсмена, «чрезвычайно важно соблюдать принцип равенства, и недопустимо увольнение работников государственной службы из-за их открытого выражения гражданской позиции или взглядов».
«С декабря 2024 года, на основании информации, распространенной в открытых источниках, аппарат омбудсмена проактивно связался с 41 уволенным лицом и предоставил им детальную информацию о процедуре делопроизводства и порядке обращения в аппарат. Примечательно, что часть уволенных планирует обратиться в суд для защиты своих прав. В то же время некоторые обратились в аппарат омбудсмена, и на данном этапе рассматриваются 8 предполагаемых случаев дискриминации в трудовых отношениях, затрагивающих в общей сложности 15 человек.
Омбудсмен подчеркивает важность свободы выражения мнений и отмечает, что позиции субъектов, чьи права были нарушены, а также имеющиеся у них доказательства, имеют существенное значение для разрешения дела.
Исходя из вышеизложенного, в случае дискриминационного обращения к работникам государственных учреждений на основании их отличающегося мнения, обращайтесь в аппарат омбудсмена.
Дополнительно сообщаем, что заявление можно подать дистанционно на следующий адрес электронной почты: [email protected].
При наличии вопросов или для получения консультации обращайтесь на горячую линию аппарата омбудсмена – 1481», – говорится в заявлении Народного защитника.
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