

Омбудсмен отреагировал на вопросы трудовых прав лиц, занятых в государственных учреждениях

20.03.2025 11:37









Как отмечается в заявлении омбудсмена, «чрезвычайно важно соблюдать принцип равенства, и недопустимо увольнение работников государственной службы из-за их открытого выражения гражданской позиции или взглядов».



«С декабря 2024 года, на основании информации, распространенной в открытых источниках, аппарат омбудсмена проактивно связался с 41 уволенным лицом и предоставил им детальную информацию о процедуре делопроизводства и порядке обращения в аппарат. Примечательно, что часть уволенных планирует обратиться в суд для защиты своих прав. В то же время некоторые обратились в аппарат омбудсмена, и на данном этапе рассматриваются 8 предполагаемых случаев дискриминации в трудовых отношениях, затрагивающих в общей сложности 15 человек.



Омбудсмен подчеркивает важность свободы выражения мнений и отмечает, что позиции субъектов, чьи права были нарушены, а также имеющиеся у них доказательства, имеют существенное значение для разрешения дела.



Исходя из вышеизложенного, в случае дискриминационного обращения к работникам государственных учреждений на основании их отличающегося мнения, обращайтесь в аппарат омбудсмена.



Дополнительно сообщаем, что заявление можно подать дистанционно на следующий адрес электронной почты:



При наличии вопросов или для получения консультации обращайтесь на горячую линию аппарата омбудсмена – 1481», – говорится в заявлении Народного защитника. Омбудсмен отреагировал на вопросы трудовых прав лиц, занятых в государственных учреждениях, в том числе государственных служащих, и поясняет, что любое кадровое решение в государственной службе должно полностью соответствовать конституционным гарантиям защиты прав труда.Как отмечается в заявлении омбудсмена, «чрезвычайно важно соблюдать принцип равенства, и недопустимо увольнение работников государственной службы из-за их открытого выражения гражданской позиции или взглядов».«С декабря 2024 года, на основании информации, распространенной в открытых источниках, аппарат омбудсмена проактивно связался с 41 уволенным лицом и предоставил им детальную информацию о процедуре делопроизводства и порядке обращения в аппарат. Примечательно, что часть уволенных планирует обратиться в суд для защиты своих прав. В то же время некоторые обратились в аппарат омбудсмена, и на данном этапе рассматриваются 8 предполагаемых случаев дискриминации в трудовых отношениях, затрагивающих в общей сложности 15 человек.Омбудсмен подчеркивает важность свободы выражения мнений и отмечает, что позиции субъектов, чьи права были нарушены, а также имеющиеся у них доказательства, имеют существенное значение для разрешения дела.Исходя из вышеизложенного, в случае дискриминационного обращения к работникам государственных учреждений на основании их отличающегося мнения, обращайтесь в аппарат омбудсмена.Дополнительно сообщаем, что заявление можно подать дистанционно на следующий адрес электронной почты: [email protected] При наличии вопросов или для получения консультации обращайтесь на горячую линию аппарата омбудсмена – 1481», – говорится в заявлении Народного защитника.





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