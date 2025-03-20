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В Грузию не пустили литовскую журналистку и правозащитницу


20.03.2025   11:38


Литовскую журналистку и правозащитницу Регину Егорову-Аскерову не пустили в Грузию. Об этом она сообщали посредством социальной сети и публикует документ, переданный ей сотрудниками МВД на границе, в котором в качестве причины отказа в пересечении границы указана «иная причина»:

«После ровно 15 лет в моей любимой Грузии мне теперь отказано во въезде в страну! Меня выслали без объяснения причин. «По другим причинам»… Это ясно показывает, где сегодня находится страна», — пишет Регина Егорова.

В настоящее время она является региональным директором по Южному Кавказу и Восточной Европе организации Kvinna till Kvinna («Женщины для женщин»).

Напомним, что в качестве отказа во въезде в Грузию иностранным гражданам, зачастую критически настроенным журналистам, активистам, правозащитника и политикам часто указывается «другие причины», что по мнению многих правозащитных организаций – неконституционно.


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